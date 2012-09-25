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市场报道 | 2012年 9月 25日 星期二 14:17 BJT

诺基亚发布两款Asha系列中档手机

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基9月25日电---诺基亚NOK1V.HE周二发布两款新的触屏手机，以加强面向大众市场的产品组合。

诺基亚称，新发布的Asha 308和Asha 309零售价预计为99美元，其中未计税费和补贴。这两款新机将从今年第四季度开始发货。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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