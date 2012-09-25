〔中国经济〕企业生产成本持续上涨,需要市场改革及提高生产率--安永

路透北京9月25日电---国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]周二表示,未来多数在中国的企业面临包括劳动力和商品成本在内的生产成本持续上升,提高企业生产率刻不容缓,也是释放中国经济潜力的关键所在.

安永在新闻会中指出,当前经济环境与过去十年不同:全球宏观经济前景黯淡,而中国的生产率增速也趋降,全要素生产率的年均增长率从2001-2007年的4.7%,降至2008-2010年的2.8%.

安永报告称,前几轮的市场自由化和私有化改革已基本完成,劳动力从生产率较低的农业向生产率较高的制造业大规模转移也接近尾声,而近年来资本投资的大幅增加导致资本效率下降.从其他东亚经济体的经历来看,以资本驱动的增长是不可持续的,未来必须转变到提高生产率上来.

中国"十二五"(2011-2015年)规划也提出,加快转变经济发展方式,构建扩大内需长效机制,发展战略性新兴产业,建设资源节约型、环境友好型社会.安永认为,这正是政府议程对生产率问题的表达.

"根据十二五规划所制定的目标,政府有望进行市场改革,以提高平均收入、改善资源效率."安永大中华区咨询服务主管合伙人黎俊伟表示.

就企业而言,要抵消收入增长放缓和成本上涨带来的负面影响,唯一办法就是提高生产效率.

据安永分析,2007年初至今,劳动力和商品成本显着增加,平均工资提高逾一倍,中国大宗商品平均价格增长51%.预计未来这两类成本仍将继续上涨.而且,一旦中国开始利率自由化进程,多数公司可能还会面临资本成本的增加.中长期来看,安永预计大多数在华企业的成本将经历两位数的年增长.

安永建议,为提高生产率,企业应充分利用结构性变革的机会,如留意在政府降低市场壁垒,开放某些行业时定位新的投资方向;利用现有各种技术并适当"中国化"并实现技术赶超;更好利用信息技术并加强人力资源管理.

此外,企业还应通过有选择的并购推动规模经济的增长,创造性的合作关系为企业增值;并且通过直接投资积累经验,引进国外先进技术.(完)