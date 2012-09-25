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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 13:35 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元出现正面讯号,20日均线位置1.2753为关键

0513GMT * 澳元/新西兰元隔夜强劲反弹,受月末资金流动和流动性不佳影响 * 亚洲时段消息面淡静,汇价在狭窄区间内盘整 * 日线动能指标转为正面 * 10日移动均线突破目标位为下移的20日移动均线切入位1.2753 * 只要20日移动均线仍守住不破,则主要趋势为下行 * 相关技术图表,请点击:(link.reuters.com/gag82t)(完) --编译 许娜;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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