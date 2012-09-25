亵渎先知影片引发的冲突凸显伊斯兰世界与西方的文化鸿沟

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Peter Apps

路透华盛顿9月23日电---对于相信伊斯兰世界与西方民主存在文化冲突的人来说，他们的理论在过去几周似乎得到了最终验证。

即使对于驳斥"文化冲突"过于单纯的人来说，他们也认为西方人，特别是美国人，可能会与很多穆斯林发生灾难性的理解冲突。

一部亵渎伊斯兰教先知穆罕默德的电影引发的愤怒和暴力，凸显了西方的言论自由和个人主义与一些穆斯林对他们所认为的侮辱行为的敏感性之间的冲突。

双方似乎都不缺乏煽风点火的力量。亵渎穆罕默德视频引发的骚乱尚未平息，法国一家杂志就刊登出穆罕默德裸体的漫画。

"这太荒唐了，"美国伊斯兰大会(America Islamic Congress)常务董事Zainab Al-Suwaij称。她说的是周五巴基斯坦和平示威演变成暴力冲突，导致15人丧生的事情。

"是的，这部视频是很无礼，但过激反应部分是由该地区激进伊斯兰分子为了自己的目的而煽动的。不过，这的确也显示了不同文化间误解的深度。"

这部影片最初引发了少量针对大使馆的小规模示威，其中在利比亚发生的武装袭击导致美国驻该国大使和另外三名美国人丧生。此后，暴力冲突一路蔓延，席卷了中东和亚洲的十几个国家。

除了宗教因素外，很少有人怀疑还有其他因素导致冲突。

在许多穆斯林的眼中，反恐战争、美国无人机轰炸、伊拉克和阿富汗战争以及关塔那摩监狱，仅仅延续了西方数个世纪的对外干预、虚伪和背信弃义。

与此同时，许多美国人视这些地区为恐怖主义、绑架事件、仇恨以及混乱滋生的莫测源头。在欧洲，同样的担忧还掺杂在对移民以及多元文化背景的其他冲突中。

美国大学(American University)伊斯兰研究中心负责人Akbar Ahmed称："这一直都是一种很难的关系，在过去几十年甚至变得更加微妙。即使是很小的事，也能打破平衡...需要做的是提高双方的敏感度和相互理解，但这却很难实现。"

并非所有来自这些地区的消息都说明双方之间存在的鸿沟无法逾越。

在美国驻利比亚大使Chris Stevens遇袭身亡后，许多利比亚人，特别是年轻人，自发前来悼念，还明确表示发动袭击的武装分子不能代表他们。

数以千计的利比亚人还在班加西游行，抗议应为事件负责的伊斯兰武装分子的所作所为。(完)