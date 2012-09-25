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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 13:47 BJT

〔台湾股市〕收低34.17点,鸿海挫跌2.4%令大盘承压

路透台北9月25日电---台湾股市周二收低0.44%,受到营造建材类指数.TCOI和电子零组件类指数.TEPI跌势拖累.这两个板块分别下挫1.74%和1.31%.

加权股价指数.TWII收低34.17点至7,734.13.

电子类指数.TELI下滑0.72%,鸿海(2317.TW)挫跌2.4%.

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