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市场报道 | 2012年 9月 25日 星期二 14:03 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元走软,受全球经济增长忧虑打压

路透苏黎世9月25日电---瑞郎兑美元周二下滑,昨日曾触及逾一周低点,因德国企业信心数据疲软加剧对全球经济成长放缓的担忧.

德国9月企业信心降至2010年初以来最低位[ID:nSB1793798],激起市场对欧元区最大经济体德国放缓的关切.

西班牙仍是焦点所在,市场担心西班牙在申请国际援助的问题上犹疑不决.

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