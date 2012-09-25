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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数升高,投资者在获中期股息最后期限前买入股票

路透东京9月25日电---日本股市日经指数周二收高,因适逢股权登记日的股票上涨,抵消了对全球经济成长的忧虑,此前德国公布疲弱的企业景气判断指数,卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)调降获利预估.

日经指数.N225升0.3%至9,091.54点,东证股价指数.TOPX亦升0.5%至757.66点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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