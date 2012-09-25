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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 14:13 BJT

〔韩国股市〕受累于全球经济增长忧虑而下跌,信托公司亦加入卖盘

路透首尔9月25日电---韩国股市周二下跌,跟随其它亚洲股市的跌势,因对于全球经济持续放缓的忧虑引发海外投资者抛卖,外资13天来首次转为净卖出.

投资信托公司亦加入卖盘的行列,赶在重要假期前调整仓位.韩国综合股价指数.KS11跌0.6%,收报1,991.4点.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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