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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 14:17 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货升破每桶110美元,关注伊朗情势

路透新加坡9月25日电---布兰特原油期货周二升至每桶110美元上方,扳回前一交易日逾1%的跌势,因围绕伊朗的紧张局势升级,抵消了对于全球经济依然脆弱令需求疲软的担忧.

华盛顿方面周一为加紧对伊朗制裁扫清道路,而伊朗对以色列的言辞攻击也更趋严厉,加剧了对双方发生冲突的忧虑,也令外界愈发担心该地区的原油供应受到影响.

"市场在需求疲弱和供应紧张的忧虑之间反复,因此价格出现一些震荡也不令人意外,"澳新银行大宗商品策略师Natalie Rampono表示.

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