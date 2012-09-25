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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 14:24 BJT

〔标题新闻〕泰国8月出口较上年同期下降6.95%且进口下降8.78%,录得10.2亿美元贸易逆差

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB7E8I502A]

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