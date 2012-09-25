版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 14:32 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元持坚,但市场人气仍脆弱

路透惠灵顿/悉尼9月25日电---澳元和新西兰元兑美元周二持坚,投资者因持续担心欧洲形势及全球经济成长而审慎应对.

澳元兑美元AUD=D4在淡静交易中自盘初时的1.0412美元微幅升至1.0423,自海外市场的1.0387反弹.

新西兰元兑美元NZD=D4亦升至0.8226,自海外市场的两周低位0.8184回升.交易员称新西兰元受0.8200前方的买单支撑.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐