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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 14:34 BJT

〔新闻稿〕标准普尔下调索尼评级至BBB,将其撤出信用观察名单

(以下摘自评等机构标准普尔的新闻稿)

我们认为,索尼的支柱业务--消费电子部门的获利恢复速度在2012会计年度依然迟缓,至少在2013会计年度到来以前,公司不太可能出现强劲的复苏.

标准普尔将索尼的长期公司信贷评级调降至'BBB',同时将该公司撤出CreditWatch信用观察名单.我们确认索尼的短期公司评级仍然为'A-2'.

公司展望为负面,意味着如果索尼不能在未来12个月里呈现出复苏迹象,那么我们有可能进一步调降其评级.(完)

--编译 高琦; 审校 张若琪

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