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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 14:41 BJT

〔日本债市〕公债大多受到支撑,上半会计年度结束前超长债表现出色

* 公债受到全球放缓忧虑的支撑

* 国内投资者在上半会计年度结束前买入"超长债"

* 收益率曲线仍比会计年度开始时陡峭得多

* 市场人士预期10年期收益率降至0.75%左右

* 在周三的自民党领导人选举前,市场有些谨慎

路透东京9月25日电---日本公债价格周二大多持坚,此前德国公布疲软的企业信心数据.期限最长的品种表现出色,因日本投资者在上半会计年度于本月底结束之前买入.

日圆走强加剧了对全球经济放缓已扼杀了日本震后经济复苏的担忧,而日本央行与其他主要央行的买债行动也有助于支撑市场.

"目前场内没有多少卖家.获利卖盘并不多,因为现在股价较高,意味着投资者不必用投资公债的收益去填补股市亏损."瑞穗投资者证券的首席分析师Akihiko Inoue说.

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