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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 14:42 BJT

〔东京汇市〕欧元跌至一周低位,受累欧洲形势及全球成长忧虑

* 欧元支撑位在1.2827美元附近的200日移动均线

* 德国数据、西班牙债务问题以及希腊财政状况令欧元承压

路透东京9月25日电---欧元兑美元周二在亚洲市场盘初稍获喘息之后,跌至一周低位,因西班牙债务疑虑挥之不去,而且德国9月Ifo企业景气判断指数疲弱引燃了对经济成长放缓的担忧.

近来涨势重现的日圆,起初稍稍回吐兑美元及欧元的涨幅,但午盘渐渐挽回势头.据称中长期投资大户在亚洲尾盘抛出欧元.

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