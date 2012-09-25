〔中国股市〕沪综指缩量小幅收跌,短线料维持弱势震荡走势不改

路透北京9月25日电---中国股市沪综指周二小幅收低,A股成交额创逾三周新低.尽管受四川区域投资消息激励,水泥等相关板块逆势上涨,但隔夜国际原油及黄金走势不振,打压国内黄金等资源类股.预计短线大盘仍将维持弱势震荡走势.

沪综指.SSEC收报2,029.293点,跌3.899点,或0.19%.今日沪市A股成交金额为384亿元人民币,上日为455亿元.

湘财证券分析师徐广福指出,今日市场对昨日尾盘迅速拉升存有一定的调整需求,且投资者依然担忧宏观经济面及三季报的发展情况.

不过,他也指出,四川区域投资消息对相关板块有一定刺激作用,市场对此反应正面,"短期利空已释放充分,预计短线出现震荡盘升行情的概率较大."

今日资源股跌幅居前,其中紫金矿业(601899.SS)收跌2.98%;但四川成渝(601107.SS)则受四川区域投资利好激励大涨4.73%.

中国地方政府为经济稳增长续推大规模投资计划.四川省周一召开重大项目投资会,共推出2,242个重大项目,投资总额3.67万亿元.[ID:nSB1793988]

沪深300指数.CSI300收跌0.24%,报2,210.154点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,219.4点,跌0.42%,成交量为489,365手.(完)