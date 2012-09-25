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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 15:04 BJT

〔澳洲股市〕触及近两周最低收盘位,受累于黯淡的工业金属需求前景

路透悉尼9月25日电---澳洲股市周二下跌0.3%,触及近两周来最低收盘水准,受累于铁矿石价格的下挫,后者部分反映出全球经济前景趋弱的局面.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数下降12.6点,报4,372.9点,为9月13日以来最低收位.

力拓(RIO.AX)跌1.8%,必和必拓(BHP.AX)下滑0.5%.运往中国的铁矿石船货已经是连续三天降价.

此外,9月德国IFO景气判断指数跌至2010年初以来最低位,也令整体市场人气受挫.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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