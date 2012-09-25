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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 15:22 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,央行经济刺激计划支撑金市前景

路透新加坡9月25日电---现货金周二持稳,在上日所及的一周半低点上方整固.央行近日祭出刺激措施,使市场预期黄金未来进一步走强,从而支撑人气.

上日现货金跌0.5%.

尽管从上周五所创的六个半月高点回撤,但黄金前景依然看好,因投资者预期央行的刺激经济计划将维持利多黄金的低利率环境.

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