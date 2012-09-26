修正:《特别报导》德拉吉的拯救欧元计划是如何从承诺变为了现实

(更正:补全内文第一段人名)

撰稿 Paul Carrel/Noah Barkin/Annika Breidthardt

路透法兰克福/柏林9月25日电---在伦敦奥运开幕前的一个温热夏日,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉现身伦敦的一场商业会议,并扔出一枚"重磅炸弹".

"欧洲央行已经做好准备,将在职责范围内不惜一切代价保卫欧元,"德拉吉在伦敦市中心的兰卡斯特宫对现场观众表示,稍作停顿后他说道,"相信我,这样就够了."

当时全球市场对欧元区解体的讨论正沸沸汤汤,在德拉吉这番意外讲话后,市场急剧上涨.同样感到惊讶的,还有德拉吉的助手与欧洲央行管理委员会的其他委员,他们没有一个人知道德拉吉会作出如此具有决定性的承诺.

"谁都没料到今天的事,任何人都不知道."欧洲央行一位高官在论及这场演说时表示.

事实上,这番讲话还只是一个开始.德拉吉当时根本没有立场来保证会"不惜一切代价".他的话无异于一场赌博,引发了各国间长达数周的激烈私下磋商和公开争辩,欧元区危机中几个要角的关系因此受到严峻考验.

通过与多位欧洲央行高官及欧元区政要的对话,路透拼出了一张关于整个磋商过程的细节图,来说明在德拉吉7月底的演讲后,欧洲央行是如何最终实现了在9月6日宣布,已经准备好无限量买进严重受困的欧元区国家公债.

德拉吉初步计划的一个关键,就是要争取到足够多的欧洲央行管委的支持.其中之一就是德国央行总裁魏德曼,他公开批评过德拉吉的计划.他以及其他强硬派德国委员认为,德拉吉的做法将伤害欧洲央行的独立性并引发通胀.自1920年代恶性通胀引发纳粹上台以来,德国一直十分忌讳通胀问题.

然而,德国的参与是至关重要的.作为欧洲的最大经济体,它在危机期间一直扮演着欧元区大金主的角色.如果德拉吉的政策遭到德国反对,就必然失败.

最终,德拉吉在管委会争取到了除魏德曼一人外所有委员的支持,另外很关键的是,他得到了欧洲核心领导人德国总理梅克尔的支持.

"德拉吉这个人,当他相信自己正确的时候,就不会去担心未来的事,会一直坚持表明自己是正确的."意大利的经济学教授Francesco Giavazzi说.他于1970年代曾与德拉吉在美国麻省理工学院一起做过研究,之后便经常合作.

下面就是德拉吉如何一步步实现了他的承诺.

**各方角力**

在伦敦演说数小时后,德拉吉那些被惊呆的欧洲央行同僚开始认识到事情的重要性,并急忙采取行动.

曾经担任德国副财长的亚斯穆森立即去提醒梅克尔.45岁的亚斯穆森自1月起担任欧洲央行执委.

接下来的数周纷繁忙乱,亚斯穆森在期间扮演了重要角色.这位务实的德国人与所有重要人物--德拉吉、梅克尔和魏德曼--都有密切关系,由此具备了非同一般的影响力,并处在一个能协助各方达成共识的特殊地位上.

在亚斯穆森告知德国的同时,法国籍的欧洲央行执委科尔也将消息传回国内.在德拉吉演说后24小时内,梅克尔和法国总统奥朗德就举行了电话会晤,并发布了一份声明以呼应德拉吉的承诺.

这初步显示出,德拉吉这个充满风险尚且模糊不清的计划或许能够成功.

但协调才刚刚开始.法兰克福这一边,在建于1970年代的德国央行大厦内,官员们因为德拉吉的伦敦演说而大为光火,要求德拉吉出面说清意图.

去年初,当时的德国央行总裁韦伯突然辞职,以此抗议当时欧洲央行总裁特里谢的危机应对政策.特里谢展开了欧洲央行有史以来的第一次公债买进计划,以降低希腊、葡萄牙、西班牙和意大利等高负债国家的借贷成本.韦伯称此为危险之举,等于是印钞票来供挥霍无度的国家花费.韦伯曾经是接替特里谢出任欧洲央行总裁的人选之一.

韦伯退出后,转由德拉吉和魏德曼进行角力.魏德曼是韦伯的学生,曾担任梅克尔的首席经济顾问.

魏德曼是有史以来最年轻的德国央行总裁,他现在也面临和老师同样的窘境.欧洲央行即将展开新一轮雄心勃勃的买债计划.

德拉吉需要确保魏德曼不会像韦伯一样求退.若魏德曼退出,可能引起德国方面的反应,使得德拉吉的计划胎死腹中.

在德拉吉发表演讲后的第四天,也就是7月30日,两人相约在法兰克福欧洲央行总部Eurotower第35楼德拉吉的办公室见面喝咖啡.

在德拉吉会议桌后方架上展示的,是一顶自1871年流传下来、带有金色尖顶的黑色普鲁士头盔,这是德国画报相赠的礼物,象征该报相信,这位意大利籍欧洲央行总裁将坚持德国式的纪律.

熟悉此次会谈的消息人士告诉路透,两人间的谈话客气又专业.但魏德曼表明他反对恢复购债.

这两位欧洲最有影响力的央行总裁意见显然不一致.在两人会面之后数日,德拉吉就将主持他发表演说以来的首次欧洲央行政策委员会.市场预期他将公布具体措施.但其计划的细节却尚未成形,也还不确定有多少同僚会和魏德曼一样抱持怀疑.

欧洲央行会议前夕,在Eurotower召开的晚宴朝有利于德拉吉的方向发展.欧洲央行执委会的四名委员和欧元区17个成员国的央行总裁,在德拉吉办公室长廊外一间会议室围着一张大桌而坐,一面品嚐烟燻羊奶乳酪、烤牛肉和焦糖慕斯,一面交换意见.亚斯穆森正在法国度假,因而缺席.

德拉吉和科尔介绍执委会做出的购债计划大纲.荷兰央行总裁克诺特和芬兰央行总裁利卡宁等部分与会者持保留意见.只有魏德曼坚决反对.会中同意将给予欧洲央行的专家几周时间,详细塑造该计划.

就在8月2日,当管委会为德拉吉在午后记者会的声明稿做最后润饰之际,魏德曼提出了特别要求.他希望德拉吉向记者厘清,委员并非一致支持购债计划.德拉吉同意了.

几小时后,德拉吉在法兰克福面对记者,并通过屏幕对全球投资者发声,表示欧洲央行不久就会启动购债,以使西班牙和意大利等国的借款成本降下来.但由于声明中并未提出详情,因此让市场感到失望.而且他还犯了一项重要错误.他并未按照过去惯例,对哪位委员持有异议模糊带过,却点名魏德曼是唯一的反对者,据数名消息人士表示,这激怒了德国央行官员和一些同情德国的欧洲央行委员会人士.

"他不该挑明了是魏德曼."一名欧洲央行高层官员说.

接下来几周,被激怒的德国央行加班工作,以公开声明和主动走漏消息的方式,削弱德拉吉和他的计划.德国画报认为德拉吉"软弱",扬言要收回赠予他的普鲁士头盔.

这场争论在柏林引起了反响,让欧洲最有权势的领导者感到不安.

**走钢丝**

自从2009年末欧元区危机爆发以来,梅克尔就彷若一直走在钢丝上.一边是广大的德国民众,他们对于支持希腊等受困国家的计划深表质疑,因此梅克尔发表强硬言论来安抚选民.另一方面,梅克尔亦要百般周旋,以令议会通过各类救援方案,让欧元不致破灭.

德拉吉的计划令梅克尔这位58岁的谨慎政治家陷入两难.她的前任顾问魏德曼和保守派政府中的许多其他人士都反对该计划.

但换个角度看,德拉吉的表态对梅克尔而言也是个天赐良机.在欧元区领导人对于整合各自的财政政策和银行体系一直争论不休的情形下,欧洲央行可以说是唯一能够平抚市场并维持欧元区稳定的机构了.