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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 15:49 BJT

〔日本股市〕收高,投资者在获得中期股息最后期限前买入股票(更新版)

(新增细节)

路透东京9月25日电---日本股市日经指数周二上扬,今日是获得中期股息最后期限,投资者因此买入股票,不过全球经济成长忧虑令涨幅受限,此前德国公布疲弱的企业景气判断指数,卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)也调降了获利预估.

Panasonic(6752.T)、丰田汽车(7203.T)和Credit Saison(8253.T)之类的股票受追捧,因这些公司将向截至周二持有其股票的投资者派发中期股息.

不过日本航空9205.T大跌8.7%至3,395日圆,继跌破首次公开发行(IPO)价格3,790后,进一步下挫.散户担心中国爆发反日活动造成飞往该国的航班取消,故出脱股票.

日本航空是主板成交量最高的个股.

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