路透伦敦9月25日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 欧元/美元:近期自关键阻力位1.3150/80美元(2012年涨势的61.8%回档位)回落后,持续承受压力.根据日线艾略特波浪图可以判断,未来欧元/美元试图反攻前,可能进一步回落至1.2828/1.2700美元(200日移动均线).我们怀疑市场实际上已经在1.3177见顶,跌势将延续直至跌回两个月上行通道(当前在1.2611美元).市场日内将保持在1.3050美元下方.若升穿该水准,未来料重新锁定1.3150/80美元.
* 美元/日圆:未能突破200日移动均线79.32日圆后持续走低.市场尚未收在9月初高位79.04日圆上方,需满足该条件,未来才会进一步上涨.近期美元/日圆应会有一定下跌空间,但预计幅度较小.77.65日圆水准将扮演支撑位角色,之后是近期低点77.13.首道上档阻力位在8月高位79.66日圆,随后是6月高位80.63日圆.较长期内我们认为美元/日圆将反弹回年内高位84.19.
* 美元/瑞郎: 涨势目前正在接近6月低位0.9420瑞郎和短期下跌趋势线切入位0.9513瑞郎扮演的更强劲阻力位,我们预计其将守住初次测试.我们注意到大约过去一周内市场方向较为明确,同时技术指标看似更为正面.可能市场正在尝试筑底,若果真如此,美元/瑞郎需收在趋势线上方才能确认.倘若市场无法保持在0.9420/.9513区间,未来走势仍将脆弱.美元/瑞郎有可能进一步跌至0.9153/50(2012年走势的78.6%回档位),这将是2012年低点0.8931前的最后一道防线.
纽约 当日 今年来 2011年
0741GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2914 1.2930 -0.12 -0.24 1.2945
美元/日圆 JPY= 77.79 77.85 -0.08 +1.10 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.43 100.62 -0.19 +0.86 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9362 0.9356 +0.06 -0.15 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6256 1.6219 +0.23 +4.64 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9785 0.9786 -0.01 -4.00 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0432 1.0418 +0.13 +2.02 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8249 0.8226 +0.28 +5.97 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 81.120 81.150 -0.04 +3.15 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.180 63.990 +0.30 -46.31 119.530
英镑/日圆 GBPJPY=R 126.44 126.22 +0.17 +5.78 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2638 1.2674 -0.28 -3.72 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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