《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月25日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透北京9月25日电---以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:49时, 1港元=0.81356人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 7.91 9.36 1.04 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.04 3.56 2.09 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 6.82 4.80 1.75 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.13 2.03 1.90 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.20 0.95 4.14 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.71 2.77 2.98 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 7.92 5.13 1.90 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.20 2.86 2.66 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 8.61 8.90 1.19 招商地产000024.SZ200024.SZ 19.78 14.10 1.72 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 5.72 3.03 2.32 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 8.08 5.74 1.73 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 34.68 21.13 2.02 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.27 2.00 2.01 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 7.70 3.58 2.64 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.39 2.09 2.58 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 9.45 9.57 1.21 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 6.28 3.85 2.00 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.27 2.24 2.34 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 12.91 9.18 1.73 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 3.84 2.23 2.12 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 11.76 4.84 2.99 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 7.23 6.36 1.40 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 2.90 2.23 1.60 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 3.71 2.72 1.68 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 2.60 1.56 2.05 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 26.45 18.42 1.77 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 3.47 2.96 1.44 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 5.76 3.86 1.83 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.02 3.45 1.79 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 6.77 4.61 1.81 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 13.64 14.40 1.16 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.38 2.78 2.38 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.02 2.81 2.20 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 24.90 17.18 1.78 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 34.50 20.50 2.07 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.27 1.70 2.36 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.11 2.80 2.24 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.89 1.15 2.02 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 6.25 6.88 1.12 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.40 2.26 1.85 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 46.32 36.23 1.57 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。