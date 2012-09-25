〔中国债市〕利率互换整体下行,天量逆回购纾缓资金紧张预期

路透上海9月25日电---中国人民银行天量逆回购操作注入流动性,对近期资金面紧张预期有所纾缓,人民币利率互换(IRS)周二整体下行.

交易员指出,早盘虽然市场资金利率仍居高不下,逆回购操作量猛增至2,900亿元,而中标利率走平,令市场对后续资金面的信心指数升高.但IRS快速向下调整约5个基点(bp)左右,之后便未再有明显动作,显示出消息面仍淡静的情况下,IRS波动动能仍显不足.

"今天早上跌了一波,逆回购量大,28天(逆回购操作量)这么多的话过完节应该也还好吧...但下午变化就很小,成交很少."北京一银行交易员称.

中国银行间市场周二早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线走高,其中一天和七天期质押回购续创七个月来的新高.不过,央行公开市场放量逆回购施援,改善了流动性状况,市场对国庆长假前资金面紧张预期已见舒缓.[CN/CN]

央行公告显示,公开市场今日共进行了2,900亿元逆回购操作,创单日记录新高.其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,中标利率持平于3.45%;28天期为1,900亿元,中标利率亦持稳于3.60%.[ID:nSB1795428]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.4960/3.6100 3.1483/3.2400 3.1200/3.2133 3.1483/3.2417 3.1660/3.4680

周一 3.4700/3.5820 3.2036/3.3000 3.1871/3.2814 3.2043/3.3000 3.2350/3.4933

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变动 +0.0260/+0.0280 -0.0553/-0.0600 -0.0671/-0.0681 -0.0560/-0.0583 -0.0690/-0.0253

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)