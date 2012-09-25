〔中国债市〕巨量逆回购助现券走强,配置价值令中长券收益率跌势明显

路透上海9月25日电---中国银行间债市周二现券走势再度转强,公开市场祭出巨量逆回购使流动性压力趋缓,并提振本已有回暖迹象的现券,配置价值更为突出则令中长券收益率跌幅居前.

交易员并指出,之前的一轮调整中长端品种走势偏弱,而不少机构认为中长券出现"超调",当前的收益率水平价值显现.

"往下走了一些,中长端的比较明显,信用的也不错,CP(短融)、中票买的也不少,(逆回购后)下午资金好了了一些,连券商都开始出钱了,"北京一国有银行交易员称.

中国央行公开市场周二逆回购操作量猛增至2,900亿元人民币,创下单日纪录新高.随着季末及国庆长假临近,市场资金紧张局面愈演愈烈,央行遂主动为流动性输血,以稳定资金成本.[CN/MMTCN]

上述交易员进一步指出,中长期国债收益率已经回到今年两次降息之前的水平,调整幅度确实已比较充分,受到市场的认可亦属情理之中,短期内只要资金面不再反复,现券回暖还有空间.

不过他认为,由于当下基本面并没有什么改变,十八大之前政策面也难有太大动作,现券持续走强,并走出一波像样行情的难度不小.

银行间市场周二质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线走高,其中一天和七天期质押回购续创七个月来的新高.不过,央行公开市场放量逆回购施援,改善了流动性状况,亦提振了投资者信心,市场对国庆假期前资金面紧张预期已见舒缓.[CN/CN][ID:nSB1795456]

剩余期限约4.89年的国债120014券最新成交对应收益率CN120014=CFXS在3.2300%,上日尾盘为3.2830%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.4740 4.6976

上日 4.3892 4.5104

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0530/2.9750

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8200/2.7500

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3320/3.2690 (完)

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