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中国汇市 | 2012年 9月 25日 星期二 17:24 BJT

〔中国经济〕继续实施稳健货币政策,适时适度进行预调微调--央行

路透北京9月25日电---中国人民银行在今年三季度例会上表示,当前中国经济金融运行呈现缓中趋稳态势,物价形势基本稳定.央行将继续实施稳健的货币政策,着力提高政策的针对性、灵活性和前瞻性,根据形势变化适时适度进行预调微调.

央行周二并称,全球经济仍较为疲弱,近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注.

央行将综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.

在人民币汇率方面上,要完善人民币汇率形成机制,增强汇率双向浮动弹性,保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定.(完)

更多内容,请点选央行网站:(www.pbc.gov.cn/)

--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽

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