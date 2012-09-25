〔中国经济〕继续实施稳健货币政策,适时适度进行预调微调--央行

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8858元附近
路透上海2月22日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8858元附近，较上日贬值约68点。
路透北京9月25日电---中国人民银行在今年三季度例会上表示,当前中国经济金融运行呈现缓中趋稳态势,物价形势基本稳定.央行将继续实施稳健的货币政策,着力提高政策的针对性、灵活性和前瞻性,根据形势变化适时适度进行预调微调.
央行周二并称,全球经济仍较为疲弱,近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注.
央行将综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.
在人民币汇率方面上,要完善人民币汇率形成机制,增强汇率双向浮动弹性,保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定.(完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
路透上海2月22日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8858元附近，较上日贬值约68点。
* 人民币放量收贬，盘中刷新一周新低 * 美元偏强提振客盘购汇情绪 * 中间价定价机制调整使供求关系影响更直接 * 汇价接近波动区间底部，续跌空间有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周 新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近 后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（ 人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。 他们并表示，中间价定价机制微调之后供求关系的影响更为直接和明显，但预计在当前 客盘仍偏购汇情况下，大行的维稳动作料难退出，不然年初至今好不容易创造出的双向波动 氛围可能被破坏。 “还是区间波动的思维，（美元）到6.88以上有些自营就出来止盈，加上有大行出来卖 （美元），汇价蛮平稳的。”一中资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，日内购汇不少，但在美元没大动的情况下，CNY不会自己跌破6 .9。加上两会临近，汇价不大会出方向。
路透上海2月21日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价下跌，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近之后已经接近前期波动区间底部，中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。