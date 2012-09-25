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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 18:02 BJT

〔路透基点〕佛山市土地储备中心寻求10亿元人民币两年期贷款

路透9月25日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导指出,佛山市土地储备中心寻求10亿元人民币(1.58亿美元)两年期定期贷款,用于一项土地开发项目.

国家开发银行广东分行为牵头行.

一名消息人士透露,贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.

借款人负责管理广东省佛山市政府所有的土地,隶属于佛山市国土资源局.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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