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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 18:50 BJT

〔欧洲政经〕ECB新债券购买计划不违反欧盟法律--ECB管委诺沃特尼

路透法兰克福9月25日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示,ECB的新购债计划不违反欧盟法律,完全符合ECB的职权范围.

德国画报周二报导称,ECB和德国央行的内部律师正在研究新计划的规模和存续时间,以至于不会违反欧盟条约.

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