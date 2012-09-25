(重温稿)〔中国经济〕央行例会关注信贷供求结构性矛盾,欧美宽松对华影响

更新版 1-中国汇市：人民币放量收贬，两会临预期趋稳料续跌空间有限

* 人民币放量收贬，盘中刷新一周新低 * 美元偏强提振客盘购汇情绪 * 中间价定价机制调整使供求关系影响更直接 * 汇价接近波动区间底部，续跌空间有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周 新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近 后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（ 人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。 他们并表示，中间价定价机制微调之后供求关系的影响更为直接和明显，但预计在当前 客盘仍偏购汇情况下，大行的维稳动作料难退出，不然年初至今好不容易创造出的双向波动 氛围可能被破坏。 “还是区间波动的思维，（美元）到6.88以上有些自营就出来止盈，加上有大行出来卖 （美元），汇价蛮平稳的。”一中资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，日内购汇不少，但在美元没大动的情况下，CNY不会自己跌破6 .9。加上两会临近，汇价不大会出方向。