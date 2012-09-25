版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 19:24 BJT

〔欧洲政经〕德国经济部长称欧洲央行的购债计划可能会带来中期威胁

路透柏林9月25日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周二表示:

* 欧洲央行的购债计划可能会带来中期威胁

* 宣布购买一些国家债券的同时对其他国家谈论撙节,这是危险的.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐