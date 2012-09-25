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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 19:38 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油升水跌势受限,因越南需求表现强劲

路透新加坡9月25日电---业内人士表示越南对柴油强劲的需求周二抑制了亚洲柴油升水的跌势,即便新加坡供给开始恢复正常.

越南PV Oil寻求10月交付的高硫柴油船货,此前NamViet炼厂公布了第四季交付的柴油需求.

交易商表示,越南最大的进口商Petrolimex料也会很快公布其第四季定期柴油需求.

交易商称,印尼10月柴油需求仍将在400-500万桶左右,与9月一致.

越南和印尼均为亚洲最大的柴油进口国,它们买油通常会支撑裂解价差.由于亚洲供应缩紧,裂解价差已经偏高.

但交易商指出,皇家荷兰/壳牌石油集团旗下新加坡炼厂本周结束维护,供应将缓慢恢复正常.

一名驻海湾的交易商称,"柴油需求目前非常成熟...我预计11月升水会进一步下跌,虽然供应暂时仍十分紧俏."(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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