〔国际油市〕亚洲柴油升水跌势受限,因越南需求表现强劲

香港已公布经济指标--2017/2/22
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透新加坡9月25日电---业内人士表示越南对柴油强劲的需求周二抑制了亚洲柴油升水的跌势,即便新加坡供给开始恢复正常.
越南PV Oil寻求10月交付的高硫柴油船货,此前NamViet炼厂公布了第四季交付的柴油需求.
交易商表示,越南最大的进口商Petrolimex料也会很快公布其第四季定期柴油需求.
交易商称,印尼10月柴油需求仍将在400-500万桶左右,与9月一致.
越南和印尼均为亚洲最大的柴油进口国,它们买油通常会支撑裂解价差.由于亚洲供应缩紧,裂解价差已经偏高.
但交易商指出,皇家荷兰/壳牌石油集团旗下新加坡炼厂本周结束维护,供应将缓慢恢复正常.
一名驻海湾的交易商称,"柴油需求目前非常成熟...我预计11月升水会进一步下跌,虽然供应暂时仍十分紧俏."(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/23 7 2.35% 800 2017/2/23 28 2.55% 100 2017/2/24
路透首尔2月22日 - 韩元周三早盘跳涨至近一周高位，因出口商卖出美元，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布前美元走低。 0233GMT，韩元兑美元 报1,141.3，较周二收盘价1,146.1涨0.4%，接近上周四以来最高盘中水准。 Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un称，尽管市场已大体消化了美国再一次升息的预期，交易商仍将关注与美联储未来政策有关的更多线索，同时也更加关注美国总统特朗普的税改政策。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 费城联储总裁哈克周一暗示他可能支持在3月升息。 Kim指出，韩国出口商的美元卖盘强劲，亦支持韩元周三走势。 韩股有望连续第三日上扬，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,106.32点。 外资料为买超，盘中时已买超751亿韩元韩国股票。