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市场报道 | 2012年 9月 25日 星期二 19:35 BJT

〔标题新闻〕应通过银行业监管来控制资产价格泡沫,而非通过利率调控--ECB诺沃特尼

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E8HM005]

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