〔中国金融〕华融资产管理公司股份制改造完成,财政部携中国人寿做股东

香港已公布经济指标--2017/2/22
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透北京9月25日电---中国华融资产管理股份有限公司周二召开创立大会,标志着四大资产管理公司之一的华融集团已完成股份制改造.公司注册资本达258亿元人民币,财政部持股98.06%,中国人寿保险(集团)公司的参股比例为1.94%.
财政部周二的新闻稿并称,目前按照国家有关法律法规,中国华融资产管理股份有限公司已经形成了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层构成的现代股份公司治理架构.公司设立后.将在继续做好不良资产业务的同时.重点发展银行、信托、租赁与银行业相关的业务.
2010年,四大资产管理公司之一的信达资产管理公司经国务院批准已实施了股份制改革.华融为此之后的第二家.
截至2011年9月末,中国华融资产管理公司商业化业务所有者权益253亿元,与13年前国家投入100亿元资本金相比增长了1.53倍.
华融今年一季度实现净利润12.18亿元人民币,比去年同期增加43%.
华融资产总裁赖小民此前表示,一季度公司收入结构呈现多元化发展态势,发生良性转变,资产管理业务、财务投资、中间业务、平台公司收益四大板块均衡发展.(Full Story)(完)
欲了解详情,请点选中国财政部(here)
--发稿 张胜男; 审校 毕晓雯
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/23 7 2.35% 800 2017/2/23 28 2.55% 100 2017/2/24
路透首尔2月22日 - 韩元周三早盘跳涨至近一周高位，因出口商卖出美元，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布前美元走低。 0233GMT，韩元兑美元 报1,141.3，较周二收盘价1,146.1涨0.4%，接近上周四以来最高盘中水准。 Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un称，尽管市场已大体消化了美国再一次升息的预期，交易商仍将关注与美联储未来政策有关的更多线索，同时也更加关注美国总统特朗普的税改政策。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 费城联储总裁哈克周一暗示他可能支持在3月升息。 Kim指出，韩国出口商的美元卖盘强劲，亦支持韩元周三走势。 韩股有望连续第三日上扬，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,106.32点。 外资料为买超，盘中时已买超751亿韩元韩国股票。