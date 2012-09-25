版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 19:42 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场走势迟滞,因需求疲弱且供应较多

路透新加坡9月25日电---亚洲燃料油市场周二走势仍较迟滞,中国中型炼厂需求开始显示出放缓迹象,而且欧洲至亚洲的套利供应料将超过500万吨.

交易商称,10月燃料油采购量最多料下降40%.

交易商估计10月燃料油购买量将不会超过120万吨.

"目前仅是因为没有买兴,如果购买量超过120万吨,我会感到意外,实际数据可能较低,"一中国交易商称.

9月燃料油购买量料在180至200万吨左右,交易商表示.

根据初步估算,交易商预计流入亚洲的套利供应可能将在500万吨左右.

路透数据显示,10/11月燃料油即期跨月价差降至一周低位,报逆价差每吨3.38美元.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐