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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 20:09 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货自两年低点反弹,因需求料将增长

路透吉隆坡9月25日电---马来西亚棕榈油期货周二自上日所及两年低点反弹,受市场逢低承接及出口数据乐观所致的强劲需求前景提振.

船货调查机构Intertek Testing Services(ITS)公布的数据显示,9月1-25日棕榈油出口增长8%,激励外界憧憬需求将强劲.此前大宗商品市场普跌.

"ITS显示为增长8%,鉴于本月初的强劲步伐,势头似乎有些减弱.但仍然彰显良好的复苏态势,"渣打分析师Abah Ofon表示.

另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance公布,9月1-25日棕榈油出口增长11%.

指标12月棕榈油期货FCPOc3收高0.9%,至每吨2,669马币(林吉特).

棕榈油价格周一跌至2,577马币,为2010年9月以来最低,因库存增加,且业内分析师的偏空看法打压市场.

总成交量达到41,793口,远高于通常的25,000口.

分析师预计,未来几周棕榈油价格将上涨,受产量下降和需求回温提振.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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