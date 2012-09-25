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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 20:22 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格上扬,台湾求购更多现货

路透新加坡9月25日电---亚洲石脑油价格周二处在四日高位每吨952美元,跨月价差升水来到七日最高每吨12.50美元,因供给吃紧但需求良好.

跨月价差升水指的是11月上半月和12月上半月之间的价差.

台塑石化正在求购至少2.5万吨11月上半月船期的公开规格石脑油,前一日其求购同一时期的重石脑油.

此项标购要求石蜡最低含量70%,将于周三结束.投标到周四截止.

另外LG化学可能买入两笔各2.5万吨船货,其中一笔是以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约11.00美元的价格买入到岸港为Daesan的船货.

另一笔船货到岸港为Yeosu,升水约为每吨10.50美元.

一位在新加坡的交易员说:"市场走强,"指的是需求坚挺而未来供给可能吃紧."下月西方至亚洲的船货已经减少,印度的出口也不稳定,"他说.

亚洲汽油裂解价差下跌近4%至两日低点每桶10.76美元.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

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