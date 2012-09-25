〔国际油市〕亚洲石脑油价格上扬,台湾求购更多现货

香港已公布经济指标--2017/2/22
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透新加坡9月25日电---亚洲石脑油价格周二处在四日高位每吨952美元,跨月价差升水来到七日最高每吨12.50美元,因供给吃紧但需求良好.
跨月价差升水指的是11月上半月和12月上半月之间的价差.
台塑石化正在求购至少2.5万吨11月上半月船期的公开规格石脑油,前一日其求购同一时期的重石脑油.
此项标购要求石蜡最低含量70%,将于周三结束.投标到周四截止.
另外LG化学可能买入两笔各2.5万吨船货,其中一笔是以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约11.00美元的价格买入到岸港为Daesan的船货.
另一笔船货到岸港为Yeosu,升水约为每吨10.50美元.
一位在新加坡的交易员说:"市场走强,"指的是需求坚挺而未来供给可能吃紧."下月西方至亚洲的船货已经减少,印度的出口也不稳定,"他说.
亚洲汽油裂解价差下跌近4%至两日低点每桶10.76美元.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/23 7 2.35% 800 2017/2/23 28 2.55% 100 2017/2/24
路透首尔2月22日 - 韩元周三早盘跳涨至近一周高位，因出口商卖出美元，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布前美元走低。 0233GMT，韩元兑美元 报1,141.3，较周二收盘价1,146.1涨0.4%，接近上周四以来最高盘中水准。 Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un称，尽管市场已大体消化了美国再一次升息的预期，交易商仍将关注与美联储未来政策有关的更多线索，同时也更加关注美国总统特朗普的税改政策。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 费城联储总裁哈克周一暗示他可能支持在3月升息。 Kim指出，韩国出口商的美元卖盘强劲，亦支持韩元周三走势。 韩股有望连续第三日上扬，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,106.32点。 外资料为买超，盘中时已买超751亿韩元韩国股票。