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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 20:36 BJT

〔表格〕加拿大7月零售销售较前月增长0.7%,6月修正后为下滑0.3%

路透9月25日电---加拿大统计局周二公布,

* 加拿大7月零售销售较前月增长0.7%,6月修正后为下滑0.3%(前值为下滑0.4%)

* 加拿大7月扣除汽车的零售销售较前月增长0.4%

(百分比变动) 7月 7月 6月(修正值) 6月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.7 +3.0 -0.3 -0.4

扣除汽车/零部件 +0.4 +1.6 -0.4 -0.4

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,7月零售销售较前月增长0.1%,扣除汽车的零售销售较上月增长0.2%.(完)

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--编译 王洋; 审校 于春红

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