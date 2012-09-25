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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 21:08 BJT

〔美国数据〕7月标普/Case-Shiller房价指数经季节调整较前月涨0.4%

路透纽约9月25日电---周二公布的一份备受关注的调查报告显示,7月美国独栋房屋价格连续第六个月上涨,但改善幅度不及预期强劲.

7月标普/Case-Shiller房价指数经季节调整较前月涨0.4%,低于分析师预估的增长0.9%.

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