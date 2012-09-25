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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 21:36 BJT

〔欧洲政经〕西班牙需要的不是新救助计划,而是挽回市场信心--德财长

路透赫尔辛基9月25日电---德国财政部长朔伊布勒周二表示,西班牙不需要新的救助计划,需要的是挽回市场信心.(完)

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