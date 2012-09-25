版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 25日 星期二 22:13 BJT

〔投行观点〕Guggenheim将Nabors Industries Ltd 的目标价由15美元上调至16美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐