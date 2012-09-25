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市场报道 | 2012年 9月 25日 星期二 21:52 BJT

〔美国股市〕小幅开高,但卡特彼勒财测悲观令涨势受限

路透纽约9月25日电---美国股市周二开高,此前一位美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员发表的评论暗示,美联储在采取行动刺激经济上还有措施可用,但卡特彼勒(CAT.N)财测悲观令涨势受限.

道琼工业指数.DJI上涨28.73点,或0.21%,报13,587.65点.标准普尔500指数.SPX上升3.13点,或0.21%,报1,460.02点,Nasdaq综合股价指数.IXIC升8.73点,或0.28%,报3,169.51点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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