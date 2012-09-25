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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 22:15 BJT

〔美国热股〕谷歌在日本发售Nexus 7平板电脑,股价早盘上涨逾1%

路透9月25日电---谷歌(GOOG.O)在日本开始销售Nexus 7平板电脑,并提供日语电影和图书下载.日本已经迅速成为谷歌全球最大的数码下载市场之一.

该公司股价周二早盘涨1.35%,报759.49美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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