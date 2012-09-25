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市场报道 | 2012年 9月 25日 星期二 22:17 BJT

〔美国热股〕法国要求Facebook解释用户隐私受到侵犯,后者股价下滑

路透9月25日电---法国政府周二稍早发表声明称,已经要求Facebook(FB.O)的管理人员到该国的信息监管机构说明为什么部分用户认为隐私受到侵犯.

Facebook股价周二早盘下跌0.1%,报20.77美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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