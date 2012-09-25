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市场报道 | 2012年 9月 25日 星期二 22:07 BJT

〔表格〕美国7月房价按月上涨0.2%,按年上涨3.7%--FHFA

路透9月25日电---美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的7月房价指数如下:

12年7月 12年6月 (前值) 11年7月

百分比变化 +0.2 +0.6 +0.7 +3.7

指数 190.1 189.7 189.8 183.3 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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