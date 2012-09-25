〔欧洲汇市〕英镑兑欧元接近两周高位,因欧元走势脆弱

香港已公布经济指标--2017/2/22
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
* 欧元走势脆弱,因西班牙和希腊忧虑犹存
* 英镑可能因欧盟向英国支付农业补贴而受到提振
* 英镑兑美元逼近13个月高位
路透伦敦9月25日电---英镑兑欧元周二从逾两周最高回落,但看似将保持强势,因西班牙是否会求助的不确定性犹存.
有报导称,德国央行律师正在检查欧洲央行购债计划的合法性,且对希腊无法实现国际救助计划设定的目标的担忧,令欧元反弹受限.
欧元兑英镑EURGBP=D4最新接近持平,报0.7975英镑,盘中触及9月7日以来最低0.7936英镑.
今日无英国数据公布,投资者重点关注欧元区情势的发展.
欧元的技术支撑位在50和55日移动均线切入位0.7911英镑和0.7907英镑附近.
部分策略师称,尽管欧元短期内容易受市场人气变化的影响,但自本月稍早欧洲央行宣布购债计划,以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出新一轮量化宽松举措后,投资者对风险货币的胃纳增强.
风险意愿增强可能使英镑/欧元进一步从6月触及的近四年高位0.7756英镑回落.
有关本周稍晚欧盟将向英国拨付年度农业补贴的传闻也提振英镑.市场人士称,这笔拨付可能产生30亿英镑利好英镑的资金流.
英镑GBP=D4上涨0.1%至1.6235美元,逼近上周触及的13个月高点1.6310美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/23 7 2.35% 800 2017/2/23 28 2.55% 100 2017/2/24
路透首尔2月22日 - 韩元周三早盘跳涨至近一周高位，因出口商卖出美元，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布前美元走低。 0233GMT，韩元兑美元 报1,141.3，较周二收盘价1,146.1涨0.4%，接近上周四以来最高盘中水准。 Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un称，尽管市场已大体消化了美国再一次升息的预期，交易商仍将关注与美联储未来政策有关的更多线索，同时也更加关注美国总统特朗普的税改政策。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 费城联储总裁哈克周一暗示他可能支持在3月升息。 Kim指出，韩国出口商的美元卖盘强劲，亦支持韩元周三走势。 韩股有望连续第三日上扬，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,106.32点。 外资料为买超，盘中时已买超751亿韩元韩国股票。