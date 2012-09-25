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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 00:00 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元接近两周高位,因欧元走势脆弱

* 欧元走势脆弱,因西班牙和希腊忧虑犹存

* 英镑可能因欧盟向英国支付农业补贴而受到提振

* 英镑兑美元逼近13个月高位

路透伦敦9月25日电---英镑兑欧元周二从逾两周最高回落,但看似将保持强势,因西班牙是否会求助的不确定性犹存.

有报导称,德国央行律师正在检查欧洲央行购债计划的合法性,且对希腊无法实现国际救助计划设定的目标的担忧,令欧元反弹受限.

欧元兑英镑EURGBP=D4最新接近持平,报0.7975英镑,盘中触及9月7日以来最低0.7936英镑.

今日无英国数据公布,投资者重点关注欧元区情势的发展.

欧元的技术支撑位在50和55日移动均线切入位0.7911英镑和0.7907英镑附近.

部分策略师称,尽管欧元短期内容易受市场人气变化的影响,但自本月稍早欧洲央行宣布购债计划,以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出新一轮量化宽松举措后,投资者对风险货币的胃纳增强.

风险意愿增强可能使英镑/欧元进一步从6月触及的近四年高位0.7756英镑回落.

有关本周稍晚欧盟将向英国拨付年度农业补贴的传闻也提振英镑.市场人士称,这笔拨付可能产生30亿英镑利好英镑的资金流.

英镑GBP=D4上涨0.1%至1.6235美元,逼近上周触及的13个月高点1.6310美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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