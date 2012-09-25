〔英国债市〕在震荡交投中持稳,通膨保值英债标售提供支撑

路透伦敦9月25日电---英国公债价格周二收盘基本持平,盘中走势震荡,表现强于可比德债,因今日进行的40亿英镑通膨保值英债标售获得成功.
今日标售的票面利率为0.25%,2052年到期通膨保值英债获逾80亿英镑的投标.英债定价为较2050年通膨保值债券高1.5个基点,在最初定价指导区间的低端.
策略师预计,今日的标售将获强劲需求,因有大幅的价格折让,不过,投资者对用于计算通膨保值英债回报的零售物价指数可能进行的调整持谨慎态度.
12月英债期货FLGZ2结算价小跌6个跳动点,报119.41;可比德债期货FGBLZ2回落34个跳动点.
10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR小涨1个基点,报1.826%,与可比德债收益率差为24个基点,日内收窄逾1个基点,通膨保持英债标售前为26个基点.
今日稍早,英债和德债均上扬,受助于对欧洲央行购债计划的疑虑,西班牙不愿求助以及对全球经济担忧重燃等因素.
不过,英债稍后稳步削减涨幅,尾盘转升为跌,因数据显示,美国消费者信心跳升至七个月最高,且美国房价7月继续攀升.
周三,英国央行将公布第三季信贷状况调查结果,CBI将发布9月零售销售差值数据,预计将小幅增长.(完)
--编译 母红;审校 李军
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