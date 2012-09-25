〔全球金市〕金价走低,受累于欧元区忧虑和期权到期

香港已公布经济指标--2017/2/22
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
* 西班牙爆发的反撙节计划示威打压金价
* 与COMEX-10月期权合约到期相关的卖盘令金价承压
* 韩国和巴拉圭增加黄金持有量
路透纽约9月25日电---金价周二在震荡交投中小幅走低,受累于与期权到期相关的卖盘和对欧债危机的忧虑重燃.
西班牙爆发多起大规模反撙节计划示威,导致欧债危机担忧重燃.欧洲央行总裁德拉吉在为央行购债计划强力辩护,称目前是政府跟进,采取果断政策行动的时候.
金价9月仍上涨4%,在欧洲央行宣布对金价有利的刺激举措后,市场寄望央行将守信,执行该计划,金价因此大涨.
交易商称,部分失望的期货投资者抛售,因目前的价格较最普遍的买权行权价1,800美元低逾30美元或2%.COMEX-10月期权于周二收盘时到期.
稍早有消息称,7月韩国和巴拉圭大幅增加其外汇储备中的黄金权重,凸显政府部门对黄金的强劲买兴.此消息也扶助支撑金价.
1906GMT,现货金XAU=小跌0.2%,报每盎司1,760.25美元.
COMEX-12月期金GCZ2结算价上扬1.80美元,报每盎司1,766.40美元.路透初步数据显示,总成交量较250日均值低约20%.
截至上周五,COMEX黄金期货未平仓合约升至一年高位490,744口.过去30天累积增加逾25%.
国际货币基金组织(IMF)称,7月韩国和巴拉圭黄金持有量大幅攀升,其中韩国增持15.988吨.
现货银XAG=跌0.7%,报每盎司33.71美元.现货铂金XPT=升0.7%,报每盎司1,626.25美元.现货钯金XPD=跌0.9%,报634.97美元.
-------------------------1906GMT---------------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1766.40 1.80 0.1 1761.30 1777.90 135,807
COMEX白银期货 SIN2 33.948 -0.036 -0.1 33.730 34.545 42,212
COMEX铂金期货 PLN2 1631.80 9.80 0.6 1617.90 1644.50 17,626
COMEX钯金期货 PAU2 640.85 -4.65 -0.7 637.50 649.55 3,800
现货金 XAU= 1760.25 -3.40 -0.2 1760.03 1774.90
现货银 XAG= 33.710 -0.230 -0.7 33.720 34.470
现货铂金 XPT= 1626.25 11.82 0.7 1621.36 1638.99
现货钯金 XPD= 634.97 -6.03 -0.9 640.00 647.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 母红;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/23 7 2.35% 800 2017/2/23 28 2.55% 100 2017/2/24
路透首尔2月22日 - 韩元周三早盘跳涨至近一周高位，因出口商卖出美元，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布前美元走低。 0233GMT，韩元兑美元 报1,141.3，较周二收盘价1,146.1涨0.4%，接近上周四以来最高盘中水准。 Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un称，尽管市场已大体消化了美国再一次升息的预期，交易商仍将关注与美联储未来政策有关的更多线索，同时也更加关注美国总统特朗普的税改政策。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 费城联储总裁哈克周一暗示他可能支持在3月升息。 Kim指出，韩国出口商的美元卖盘强劲，亦支持韩元周三走势。 韩股有望连续第三日上扬，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,106.32点。 外资料为买超，盘中时已买超751亿韩元韩国股票。