版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 04:55 BJT

〔全球金市〕金价走低,受累于欧元区忧虑和期权到期

* 西班牙爆发的反撙节计划示威打压金价

* 与COMEX-10月期权合约到期相关的卖盘令金价承压

* 韩国和巴拉圭增加黄金持有量

路透纽约9月25日电---金价周二在震荡交投中小幅走低,受累于与期权到期相关的卖盘和对欧债危机的忧虑重燃.

西班牙爆发多起大规模反撙节计划示威,导致欧债危机担忧重燃.欧洲央行总裁德拉吉在为央行购债计划强力辩护,称目前是政府跟进,采取果断政策行动的时候.

金价9月仍上涨4%,在欧洲央行宣布对金价有利的刺激举措后,市场寄望央行将守信,执行该计划,金价因此大涨.

交易商称,部分失望的期货投资者抛售,因目前的价格较最普遍的买权行权价1,800美元低逾30美元或2%.COMEX-10月期权于周二收盘时到期.

稍早有消息称,7月韩国和巴拉圭大幅增加其外汇储备中的黄金权重,凸显政府部门对黄金的强劲买兴.此消息也扶助支撑金价.

1906GMT,现货金XAU=小跌0.2%,报每盎司1,760.25美元.

COMEX-12月期金GCZ2结算价上扬1.80美元,报每盎司1,766.40美元.路透初步数据显示,总成交量较250日均值低约20%.

截至上周五,COMEX黄金期货未平仓合约升至一年高位490,744口.过去30天累积增加逾25%.

国际货币基金组织(IMF)称,7月韩国和巴拉圭黄金持有量大幅攀升,其中韩国增持15.988吨.

现货银XAG=跌0.7%,报每盎司33.71美元.现货铂金XPT=升0.7%,报每盎司1,626.25美元.现货钯金XPD=跌0.9%,报634.97美元.

-------------------------1906GMT---------------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1766.40 1.80 0.1 1761.30 1777.90 135,807

COMEX白银期货 SIN2 33.948 -0.036 -0.1 33.730 34.545 42,212

COMEX铂金期货 PLN2 1631.80 9.80 0.6 1617.90 1644.50 17,626

COMEX钯金期货 PAU2 640.85 -4.65 -0.7 637.50 649.55 3,800

现货金 XAU= 1760.25 -3.40 -0.2 1760.03 1774.90

现货银 XAG= 33.710 -0.230 -0.7 33.720 34.470

现货铂金 XPT= 1626.25 11.82 0.7 1621.36 1638.99

现货钯金 XPD= 634.97 -6.03 -0.9 640.00 647.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐