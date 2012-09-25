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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 04:14 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.75%,Nasdaq指数回落1.36%

路透纽约9月25日电---美国股市周二收跌,受重型设备生产商卡特彼勒(CAT.N)下跌拖累,之前该公司下调获利预估,为最新一家暗示成长低于预期的权重企业.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌101.37点,或0.75%,至13,457.55点;标准普尔500指数.SPX收跌15.30点,或1.05%,至1,441.59点.Nasdaq指数.IXIC回落43.06点,或1.36%,至3,117.73点.

标普500指数今日跌幅为6月来最大,Nasdaq指数跌幅则为7月来最大.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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