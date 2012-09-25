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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 05:50 BJT

〔纽约期市〕期棉再度走低,受累于收割开始前的季节性卖盘

路透纽约9月25日电---美国期棉周二继续承压,触及五周低位,受累于在北半球收割开始前的季节性卖盘.

期棉连跌第四日,洲际交易所12月期棉合约CTZ2下跌0.17美分,或0.23%,结算价报每磅72.33美分.

今日的收盘价接近日低,盘中价格触及8月15日以来的低位.

交易商谨慎地认为,在北半球农户准备收割之前的利空人气抵销了美元走软引发的市场涨势.

尽管短期市场前景仍然低迷,部分投机交易商购买了交割期很远的远期合约,押注价格将在2013/14收获年度前反弹,因农户减少棉花种植,转种价格较高的谷物.交易商寄望于,产量减少将有助于市场消化创纪录的过剩供应.

尽管如此,远期实货市场仍十分淡静,交易商抱怨成交量不断萎缩.

2013年12月合约CTZ3价格高于近月合约,但在过去四个交易日也走低.该合约收报每磅77.08美分,也触及五周低位,跌幅为0.41%.成交极为淡静,仅有35口合约易手,2012年12月合约的成交量为逾13,000口.(完)

--编译 母红;审校 李军

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