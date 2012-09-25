〔纽约期市〕期棉再度走低,受累于收割开始前的季节性卖盘

香港已公布经济指标--2017/2/22
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透纽约9月25日电---美国期棉周二继续承压,触及五周低位,受累于在北半球收割开始前的季节性卖盘.
期棉连跌第四日,洲际交易所12月期棉合约CTZ2下跌0.17美分,或0.23%,结算价报每磅72.33美分.
今日的收盘价接近日低,盘中价格触及8月15日以来的低位.
交易商谨慎地认为,在北半球农户准备收割之前的利空人气抵销了美元走软引发的市场涨势.
尽管短期市场前景仍然低迷,部分投机交易商购买了交割期很远的远期合约,押注价格将在2013/14收获年度前反弹,因农户减少棉花种植,转种价格较高的谷物.交易商寄望于,产量减少将有助于市场消化创纪录的过剩供应.
尽管如此,远期实货市场仍十分淡静,交易商抱怨成交量不断萎缩.
2013年12月合约CTZ3价格高于近月合约,但在过去四个交易日也走低.该合约收报每磅77.08美分,也触及五周低位,跌幅为0.41%.成交极为淡静,仅有35口合约易手,2012年12月合约的成交量为逾13,000口.(完)
--编译 母红;审校 李军
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/23 7 2.35% 800 2017/2/23 28 2.55% 100 2017/2/24
路透首尔2月22日 - 韩元周三早盘跳涨至近一周高位，因出口商卖出美元，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布前美元走低。 0233GMT，韩元兑美元 报1,141.3，较周二收盘价1,146.1涨0.4%，接近上周四以来最高盘中水准。 Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un称，尽管市场已大体消化了美国再一次升息的预期，交易商仍将关注与美联储未来政策有关的更多线索，同时也更加关注美国总统特朗普的税改政策。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 费城联储总裁哈克周一暗示他可能支持在3月升息。 Kim指出，韩国出口商的美元卖盘强劲，亦支持韩元周三走势。 韩股有望连续第三日上扬，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,106.32点。 外资料为买超，盘中时已买超751亿韩元韩国股票。