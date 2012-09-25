日韩经济指标预测--9月26日-10月3日****

路透9月26日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月24日当周--------------------------------
9月26日(三)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 73
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月22日当周 -- 买超644亿
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超604亿
9月27日(四)
2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈余43.8
2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -- -1.6%
(较上年同期) -- +0.3%
服务业产出(较前月) -- +0.7%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 47.7
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 +1.0% +1.7%
(较前月) +0.7% -1.3%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- -0.4%
全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.3%
东京地区CPI(较上年同期) 9月 -- -0.7%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.5%
2330 日本失业率 8月 4.3% 4.3%
求职求才比 0.83 0.83
2350 日本工业生产 8月初值 -0.5% -1.0%
工业生产一个月预估 -- +0.1%
工业生产两个月预估 -- -3.3%
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -0.2% -0.8%
9月28日(五)
0500 日本房屋开工(较上年同期) 8月 -7.7% -9.6%
建筑订单(较上年同期) -- +8.0%
9月30日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 负3 负1
大型非制造业景气判断指数 正6 正8
日本短观小型制造业景气判断指数 负15 负12
小型非制造业景气判断指数 负11 负9
日本短观大型企业资本支出 第三季 +5.5% +6.2%
小型企业资本支出 -2.2% -6.6%
----------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月1日(一)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 顺差20
进口(较上年同期) -- -9.7%
出口(较上年同期) -- -6.2%
2300 韩国CPI(较前月) 9月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.2%
10月2日(二)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 -- 47.50
0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.3%
10月3日(三)
暂无重要经济数据.(完)
--整理 肖群英;审校 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]