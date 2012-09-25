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亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月25日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 65.57 -1.47 -2.19 2090952

搜狐 (SOHU.O) 41.38 -0.91 -2.15 493624

网易 (NTES.O) 52.51 +0.96 +1.86 1061385

百度 (BIDU.O) 112.52 -0.67 -0.59 6452736

亚信科技 ASIA.O 12.02 -0.02 -0.17 83131

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.80 -0.03 -0.20 2925559

联电 (UMC.N) 2.05 -0.03 -1.44 780561

日月光 (ASX.N) 3.82 -0.04 -1.04 111821

矽品精密 (SPIL.O) 5.45 -0.14 -2.50 688462

和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.00 +0.00 33775

友达 (AUO.N) 3.74 -0.12 -3.11 178631

中华电信 (CHT.N) 31.42 -0.17 -0.54 34504

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.05 -1.04 -2.47 809223

香港

中国移动 (CHL.N) 54.96 -0.38 -0.69 169860

中国联通 (CHU.N) 16.26 -0.14 -0.85 107792

中国电信 (CHA.N) 57.54 -1.12 -1.91 31439

中芯国际 (SMI.N) 1.73 -0.07 -3.89 36102

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.05 +1.25 1047

(完)

--整理 郑茵

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