《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月25日

香港已公布经济指标--2017/2/22
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 65.57 -1.47 -2.19 2090952
搜狐 (SOHU.O) 41.38 -0.91 -2.15 493624
网易 (NTES.O) 52.51 +0.96 +1.86 1061385
百度 (BIDU.O) 112.52 -0.67 -0.59 6452736
亚信科技 ASIA.O 12.02 -0.02 -0.17 83131
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.80 -0.03 -0.20 2925559
联电 (UMC.N) 2.05 -0.03 -1.44 780561
日月光 (ASX.N) 3.82 -0.04 -1.04 111821
矽品精密 (SPIL.O) 5.45 -0.14 -2.50 688462
和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.00 +0.00 33775
友达 (AUO.N) 3.74 -0.12 -3.11 178631
中华电信 (CHT.N) 31.42 -0.17 -0.54 34504
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.05 -1.04 -2.47 809223
香港
中国移动 (CHL.N) 54.96 -0.38 -0.69 169860
中国联通 (CHU.N) 16.26 -0.14 -0.85 107792
中国电信 (CHA.N) 57.54 -1.12 -1.91 31439
中芯国际 (SMI.N) 1.73 -0.07 -3.89 36102
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.05 +1.25 1047
(完)
--整理 郑茵
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/23 7 2.35% 800 2017/2/23 28 2.55% 100 2017/2/24
路透首尔2月22日 - 韩元周三早盘跳涨至近一周高位，因出口商卖出美元，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布前美元走低。 0233GMT，韩元兑美元 报1,141.3，较周二收盘价1,146.1涨0.4%，接近上周四以来最高盘中水准。 Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un称，尽管市场已大体消化了美国再一次升息的预期，交易商仍将关注与美联储未来政策有关的更多线索，同时也更加关注美国总统特朗普的税改政策。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 费城联储总裁哈克周一暗示他可能支持在3月升息。 Kim指出，韩国出口商的美元卖盘强劲，亦支持韩元周三走势。 韩股有望连续第三日上扬，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,106.32点。 外资料为买超，盘中时已买超751亿韩元韩国股票。