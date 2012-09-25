《美债周三展望》较长期公债价格上涨,因股市升势停滞

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约9月25日电---美国较长期公债价格周二上涨,因股市下挫.但成交低迷且缺乏新的重大消息,公债收益率难以步入新的交投区间.

交易商表示,因预期经济将维持低速成长,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)决心在失业率明显改善前购买债券,公债大致是在挣扎着寻找方向.

"经济仍是一个缓慢成长的周期,也没有什么能影响收益率."加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示.

今日标售的350亿美元两年期新债需求稳健,但大致符合预期,得标利率为0.273%,较标售前二级市场交易水准低约三分之一个基点.

美国财政部周三和周四还将标售350亿美元五年期和290亿美元七年期公债.

在美国公布数据显示,7月美国房价连升六个月,及9月消费者信心指数跳升,是美国民众准备放松支出的好兆头后,公债收益率早盘一度上涨.

楼市"未来不再会对GDP构成拖累",U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示,"事态没有差到可以令收益率大跌".

稍后,随着股市下滑,公债收益率也转跌.投资人寻找支撑股市进一步走强的诱因,股市回吐近期部分升幅.

指标10年期公债US10YT=RR升8/32,收益率由周一尾盘的1.72%降至1.69%.

9月14日,在美联储宣布第三轮量化宽松政策后一日,该收益率一度升至1.89%.

对欧洲的担忧也对避险美国公债有支撑.

自上周,西班牙对申请全面金援的犹豫不决以及对全球经济成长的担忧支撑了对美国公债和德债的避险需求.

"尽管有主要央行所有这些宽松政策,对全球需求仍有疑虑."R.W. Pressprich & Co公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示.

一家德国报纸周二报导,欧洲央行(ECB)和德国央行正委派律师检查欧洲央行新购债计划的合法性.[ID:nSB1795024]

尽管这不太可能阻止欧洲央行的计划,"但明显造成更多的不确定性."Milstein表示.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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